Kulcsár Edina a műsorban elárulta, hogy édesanyja 18 évesen szülte, így még ő is valamilyen szinten gyerek volt. Edinát végül édesanyja és a dédije közösen nevelték fel. Habár nem gyakran, de az is előfordult, hogy nem jutott elég étel az asztalra, így az olyan extra kívánságok, mint, hogy új cipőt vásároljanak, kifejezetten ritkán adattak meg. Edina azonban nem bánja a múltat, hiszen ez is hozzátett, ahhoz, akivé felnőttkorában lett.