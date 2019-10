Curtis közel 100 millió forintot költött kábítószerre az elmúlt nyolc évben. A rapper megszabadult függőségétől, és Majkával is rendeződött viszonya , mégis most először beszélt a hat hetes elvonón átéltekről.

Curtis januárban ismerte be drogfüggőségét, majd úgy döntött, elvonóra vonul - erről az időszakról és arról a pénzről mesélt, amit drogokra költött.

"Az első két hetet nem kívánom senkinek, az kemény. Rémálmok, hallucinációk, hangulatingadozások... " - idézte a rappert a Bors.

Curtis úgy érzi, égi segítséget kap, ezért sikerül a végén mindig szerencsésen kijönnie a legkilátástalanabbnak tűnő helyzetekből is. Ennek tudja be azt is, hogy nem halt bele a függőségébe, és végig tudta csinálni az elvonót.

Nyolc évig volt függő, ez idő alatt rengeteg pénzt költött drogokra. "Nem tudom, nem is akarom tudni. Szerintem százmillió forint körül biztos elköltöttem"- árulta el, mikor arról kérdezték, hogy mennyit költött a függősége alatt.