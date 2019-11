Töklámpásokkal, jelmezversennyel és tánccal búcsúztatta az októbert az Emilio família, akik egy baráti összejövetelt rendeztek a hónap zárásaként. Tina a bulira rémisztő sminkkel és jelmezzel készült. „Én nem vicceltem a sminket és a jelmezt illetően. Bár mindenki megijedt tőlem ez csak azt jelenti, hogy jó munkát végeztem. A többiek ennyire nem tettek ki magukért, de örültem, hogy legalább mindenki beöltözött" – mondta Tina aki önfeledten bulizott barátaikkal. Akárcsak Marcellina, akire ráfért már a kikapcsolódás. „Jól esik ez a felhőtlen program, úgy érzem rám fért már. Az utóbbi időben a vállammal is probléma volt, de lelkileg is megviselt az elmúlt időszak. Egy rajongóm folyamatosan őrült fotókkal zaklat és fenyeget. A helyzet odáig fajult, hogy letiltottam minden közösségi platformon az illetőt, de azért van bennem némi félelem. Remélem, hogy elég lesz ennyi és örökre felhagy ezzel a magatartással" – mondta a legendás zenész, akinek történetét hallva Tinából is előtörtek a régi emlékek.

„Sajnos Mama is járt már hasonló cipőben, három évvel ezelőtt egy rajongója zaklatta. Egészen a házig merészkedett, többször volt, hogy autóból figyelte őt. Mama nem egyszer hívott fel minket, mikor hazaért, hogy menjünk oda, mert nem mer egyedül bemenni a házba. Szerencsére nem történt baj és sikerült személyesen is elcsípnünk az illetőt. Nem volt köszönet azokban a szavakban, amikor megkértük, fejezze be Mama üldözését. Remélem se Mamának, se Marcellinának nem gyűlik meg a baja többet hasonló rajongókkal" – emlékezett vissza Tina a Sláger TV-n látható Drága családomban műsorban.