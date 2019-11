Gustav Deutsch osztrák avantgárd filmrendező 67 éves korában távozott az élők sorából. A bécsi művész szombaton hunyt el. A szomorú hírt a rendező partnere nevében az Osztrák Filmmúzeum közölte.

"Olyan kiemelkedő alkotót veszítettünk el, akinek művei minden alkalommal átlépték a művészeti ágak közötti határokat" - írta közleményében a filmmúzeum. Az építészetben, a képzőművészetben, a zenében és a színházban is alkotó rendező Shirley - A valóság látomásai című 2013-as filmjét Magyarországon is bemutatták. A film Edward Hopper (1882-1967) amerikai festőművész 13 festményének visszatérő főalakját, Shirley-t kelti életre. A kísérleti művet az osztrák filmakadémia három kategóriában is díjazta - írja az MTI.