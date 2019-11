Király Linda új életet kezdett. Párjával hosszú idő után szakítottak, ráadásul egy komoly életmódváltásba is belekezdett, hogy végre jobban érezze magát a bőrében.

"Rég voltam ennyire jól! Ez az egész már rég nem arról szólt, hogy milyen a külsőm, hanem az életemet akartam visszakapni. Borzalmasak voltak az eredményeim, ám azóta sokat javult az állapotom, de addig megyek, amíg azt nem látom a vérképemen, hogy rendben vagyok" - nyilatkozta a Blikknek Linda, aki azt is elárulta, hogy gyógyszereket kell szedni, de diétázik és edz is mellette.

Az énekesnő számára az elmúlt időszak az önismeretről szólt, saját bevallása szerint az egyedüllét is kifejezetten jót tett neki. "Hihetetlenül sokat fejlődtem az elmúlt időszakban. Ez az új életforma önismerettel és rengeteg meditációval jár, ami csak jót tett nekem. Sok mindent sikerült feldolgozni a múltamból, most már tudom, ki vagyok. Magánélet jelenleg nincs, csak magamra koncentrálok, és ha a lelkemben is rendet raktam, akkor bármi jöhet" - mesélte a lapnak Linda.