Rohan az idő, ugyanis az Olsen ikrek már 33 évesek, és egyáltalán nem hasonlítanak egykori önmagukra. A lányok számos családi filmben játszottak főszerepet, de filmes karrierjük hamar véget ért: miután 2005-ben Arany Málna-jelölést kaptak a New York-i bújócska című film kapcsán, egyetlen közös filmet sem forgattak, és visszavonultak a reflektorfényből.

Az ikrek nyáron töltötték a 33-at, és az évek alatt alaposan megváltoztak. Egyikük sem ítéli el a plasztikai műtéteket, de kettőjük közül talán Mary-Kate az, aki jobban megsínylette az orvosi beavatkozásokat.

Az ikrek ritkán jelennek meg nyilvánosan, most azonban fotó is készült róluk egy színpadon, miközben a Kohl's nevű áruházlánc vezérigazgatójával, Michelle Grass-szal beszélgettek. Az esemény apropója az volt, hogy november 7-énaz ikrek által 2007-ben alapított női életmódmárka, az Elizabeth and James is bekerül a Kohl's portfoliójába. -írja az origo.