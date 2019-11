Hosszú utat járt be Kékesi Gábor, míg végül lehorgonyzott a színészmesterség mellett. Még egészen fiatalon találták meg az első szerepek, felkérések. Azonban a Színművészeti Egyetemre nem nyert azonnal felvételt. Így a színész - családja javaslatára - folytatta azt az utat, amit édesapja és a testvére jártak be.

Elsőre nem sikerült a felvételim, de addig is dolgoznom kellett. Szerettem volna a saját lábamra állni, függetlenedni. „Pilóta-családból" jövök, édesapám sportrepülő-pilóta, a bátyám nagygépes pilóta, az öcsém most tanul repülni. Mivel voltak ismerősök a Malévnál, így édesapám megkérdezte, miért nem megyek el légiutas kísérőnek. Jelentkeztem, felvettek és innentől keresztül „repkedtem". Otthonosan mozogtam a levegőben, szerettem, az emberekkel is jól tudtam kommunikálni. Ám később újra elindultam a színház irányába – árulta el a 95.8 Sláger FM-en a 200 első randiban Bicskei Félix-et alakító színész, aki igencsak kínos helyzetbe került anno a sorozat castingján.