Már most elkezdte a karácsonyra való készülődést Nagy Sándor, akinek bár naptárjában egymást érik az elfoglaltságok, az ünnepi időszakot nagyon várja.

Inkább az advent részét szeretem az ünnepeknek, a várakozást, a készülődést. Már most is próbálom magam lecsendesíteni lélekben, kevésbé stresszelni, inkább készülődni. Azonban az ajándékozást nem várom, nekem az öt szeretetnyelvből ez az egy kimaradt. Számomra nem fontos, hogy mit kapok ajándékba és lehet, hogy ciki, de én sem fektetek nagy hangsúlyt az ajándékvásárlásra. Nem vagyok egy kreatív ajándék-gyáros, nagyjából egy óra alatt letudom az egész bevásárlást – mondta az RTL Klubon látható Kalandozóban a színész, aki szerettei körében tölti majd az ünnepeket.

Talán ez lesz az évnek az egyetlen időszaka, amikor kicsit lazít szigorú életmódján, melynek alapját a szénhirdát-csökkentett táplálkozás és a futás adja.