Tavaly augusztusban jelentette be Majka, hogy Curtissel különválnak útjaik, mivel képtelen együtt dolgozni a függőséggel küzdő rapperrel. A mosolyszünet közel egy évig tartott, ám ez idő alatt Curtis élete teljesen megváltozott, elvonóra ment, feleségül vette szerelmét, Krisztit, aki egy kisfiúval ajándékozta őt meg.

November elején számoltunk be arról, hogy a rajongók legnagyobb örömére szent a béke Curtis és Majka között. Az egymásra találás után rögtön bele is vetették magukat a közös munkába: Curtis csatlakozott Majka leszervezett koncertjeihez, mintha mi sem történt volna. Így vágtak bele a közös próbákba is Bangó Margittal és a 100 Tagú Cigányzenekarral is.

A 10 állomásos turné megkezdődött, november 4-én Tatabányán, november 9-én pedig Miskolcon lépett fel Majka, Curtis, Kollányi Zsuzsi, és természetesen a 100 Tagú Cigányzenekar.

Majka és csapata Miskolcon újra megtöltötte a Generali Arénát, a remekül sikerült koncertről pedig egy fotósorozatot is feltöltött közösségi oldalára a rapper. Bár a kommentek nagyrésze Majkát és Curtist dícsérték, akadt, aki békülésük okát firtatta.

"Most már újra a "barátod" igaz? Van az a pénz - szó szerint..."

-írta az egyik kommentelő.

Majka nem hagyta szó nélkül az őket ért kritikát, és visszavágott:

"Igazi hülye vagy... Te ebben méred. Mi másban."