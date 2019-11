Kulcsár Edina őszintén elárulta a Mokka műsorvezetőinek, hogy sokként érte az újabb baba érkezése. Habár mindig is azt tervezték, hogy kis korkülönbséggel érkezzenek a gyerekek, ezen a gyors tempón még ő maga is meglepődött. Edina és Csuti azt is elárulták a beszélgetés során, hogy ők már tudják a születendő baba nemét, de még szeretnék egy kicsit titokban tartani.