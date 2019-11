A ByTheWay nevű zenei formáció egykori, és az Oliver From Earth jelenlegi tagja ezúttal a TV2 legújabb sorozatának, a Mintaapáknak dalszerzőjeként bizonyította tehetségét. Patocska Olivér a műsor kapcsán elárulta, neki igencsak rossz kapcsolata van édesapjával, ami már valószínűleg nem is fog változni.

Patocska Olivér, aki a Budapest Dal 2019 Fiatal Tehetségekért járó díjat nyerte, felkérést kapott a Mintaapák című új sorozat betátdalának megírására. Ennek kapcsán árulta el, hogy előtte nem volt jó apai példa.

„Édesapámmal tíz éve nem tartjuk a kapcsolatot, és soha nem is volt igazán jó apai minta előttem. Kisebb koromban jó, ha félévente egyszer megkeresett. Ezért a dalszöveg írásakor mélyre kellett nyúlnom és előkaparnom magamból az érzelmeket, azt a vágyat, hogy legyen egy apafigura előttem. Ami még nehézség volt, hogy a négy különböző apakarakter jellemzőit kellett belezsúfolnom egy egész dalba. A dal írása közben azt képzeltem el, hogy milyen apa szeretnék majd lenni, és hogy én milyen apát szerettem volna magamnak. Ehhez képest az volt az érdekes, hogy a felkérés után alig egy nappal elkészültem a szöveggel. Nem tagadom, a szöveg és a dallam szerzése közben elragadtak az érzelmek" - nyilatkozta a Ripostnak Olivér, aki azt is elárulta, hogy habár időbe telt, de elfogadta, hogy apja csak biológiai apa, így felnőttként már nincs is benne sérelem.