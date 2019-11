"Apám vert minket, a nagyobb öcsémet, Rubent és anyát is. Nem ivott, nem azért volt agresszív, hanem így vezette le a feszültséget. Hét évig tartott a terror, 2007-től 2014-ig, amikor kicsi voltam, nagyon féltem tőle. Anyám is, nem mert lépni, pedig kértük, hogy menjünk el. Többször is megszöktem otthonról, de nem volt hová mennem, így mindig hazatértem. Pedig voltak olyan kemény veszekedések, verések is, amikor kihívtam apámra a rendőröket, persze nem csináltak vele semmit" - vallotta a Blikknek az X-Faktor új évadának fiatal tehetsége.

Emánuel azt is elárulta, hogy édesanyja csak sokévnyi szenvedés után tudta összeszedni a bátorságát, akkor megszöktek otthonról, de mivel nem volt olyan rokon vagy barát, aki befogadta volna őket, egy csepeli anyaotthon fogadta be őket. Az apja egy hónap múlva talált rájuk, fogadkozott, hogy megváltozik, de Emánuel édesanyja már nem dőlt be neki.

"Más nem tudott arról, mi történik velünk, mert nem mertük elmondani. Apa sosem az arcomat ütötte, hanem a testemet, mert a ruha alatt nem látszottak az iskolában a kék-zöld foltok" - mondta a lapnak a fiatal énekes, aki drogos múltjáról is vallott. "Anyám mindig mellettem állt, még akkor is, amikor lecsúsztam. Három éve kirúgtak az iskolából, mert magatartási problémáim voltak. Drogozni kezdtem, volt, hogy mindennap éltem ilyen szerekkel. Loptam, hazudtam, végül a 18. születésnapomon, amit egyedül bedrogozva töltöttem, elterveztem, hogy véget vetek ennek, és új, boldog életet akarok. Most ezen dolgozom" - mondta.