Ismert zenész fogalmazott meg csúnya kritikát Jollyról egy videóban, amire a mulatós sztár a Facebook-oldalán reagált. A bejegyzéséből nem derült ki, hogy ki volt az az énekes, aki megbántotta, a videó pedig már nem lelhető fel a közösségi oldalakon.

"Megkaptam egy szintén szakmabeli embertől, hogy engem nem jegyeznek sehol a szakmában... Szerinte nem a szakmának zenélek, hanem a közönségnek. Nem értem, hogy egy "sehol nem jegyzett zenészt" miért is követ, és miért veszi a fáradságot, hogy még sértően kommenteljen egy élő videóhoz, melyben élőben énekeltem. Amit pedig végképp nem értek, hogy egy ismert énekes még kedveli is a hozzászólását, és még ki is nevet..." - írta Jolly. „Csak magadat minősítetted vele, eddig még fel is néztem rád, hogy egy tehetségkutató műsorból idáig eljutottál, ahol most vagy, de azt hiszem te is elfelejtetted honnan jöttél. Alázat, tisztelet, ami igazán hiányzik belőletek, ezért nem vagy, illetve vagytok profik, de ami a lényeg, titeket jegyez a szakma" - idézi a Ripost a mulatós sztárt.