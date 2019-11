Tóth Gabi várandóssága miatt felállt a Sztárban sztár leszek! zsűritagjai közül, egyetlen megmaradt versenyzőjét azonban nagyon megrémítette ez a döntés. Sebestyén Katja teljesen kétségbeesett, ugyanis nem tudta, mi lesz így az ő sorsa.

Nagyon megijedtem, amikor Gabi elment. El is tört a mécses, hirtelen nem tudtam, hogy mi lesz velem. Először arra gondoltam, hogy Tóth Vera jön majd helyette, de az is megfordult a fejemben, hogy esetleg Bereczki Zolihoz kerülök, hiszen neki már nincs versenyzője" - mondta a Ripostnak Katja. Végül - ahogy azt már mindenki tudja - Tóth Vera fogja helyettesíteni Gabit, aminek nagyon örült az énekesnő. "A pénteki próbán Vera egyszer csak megjelent. Azonnal szuper tanácsokat adott. Boldog vagyok, hogy ő jött, így kicsit olyan, mintha Gabi is velem lenne. Hasonlítanak a húgával, a tekintetük a hangjuk, a mosolyuk is pont ugyanolyan. Jól érzem magam és nagyon készülök a vasárnapi produkcióimra" - mondta még Katja.