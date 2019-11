Nagy Zsolt, közismertebb nevén VV Leo, akit a 2004-es ValóVilágból ismerhettünk meg, az elmúlt években főként a kamera másik oldalán állt, most azonban újra tévés szereplés vállalt, mégpedig a Konyhafőnök VIP-ben.

"A főzés otthoni, „civil" körülmények közt nagyon jól megy, de be kell látnom, a többiekhez képest nem voltam elég felkészült, ám erre csak menet közben jöttem rá. Ha újrakezdhetném, az alapokra jobban odafigyelnék, illetve többet készülnék" - vallotta a Konyhafőnök VIP-ben nyújtott teljesítményéről VV Leo, aki a Blikknek azt is elárulta, hogy még ma is rengetegen megismerik az utcán, pedig az elmúlt években főként a kamera túlsó oldalán vállalt szerepet.