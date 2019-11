A közelmúlban töltötte be 84. életévét a legendás művésznő, Törőcsik Mari, akinek rajongói és ismerősei egy közeli kocsmába viszik a neki szánt ajándékokat.

Egyre kevesebb látogatót fogad velemi otthonában Törőcsik Mari, egészségügyi állapota miatt. Így azok, akik szerették volna őt személyesen felköszönteni, jobb híján a közeli kocsmába tudták beadni a művésznőnek szánt ajándékaikat, amiket később a gondozók juttatnak el a színészlegendának.

"Csokoládét, virágot vagy kisebb csomagokat hoznak be, volt, aki az egész országot átutazta, ugyanis Miskolcról hozott ajándékot, amit valamelyik gondozója juttat el innen neki. Itt utoljára három hónapja járt Marika, nagyon kedvesen elbeszélgetett a helyiekkel, hiányolják is, de most nincs annyira jól, úgy tudom" - mesélte a Blikknek a hely tulajdonosa.