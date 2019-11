"Én és a párom a középső autóban ültünk. Az előttünk lévő kocsi hirtelen lefékezett, mert egy busz besorolt elé. Mi megálltunk, ám ekkor belénk rohant a harmadik autó. Nem tartotta be a követési távolságot. Az ütközés után egyből feltűnt, hogy a vétkes sofőr, az ismert színésznő, Xantus Barbara. Igazából nem is a személyén lepődtünk meg, hanem a reakcióján. Kiszállt az autóból és megkérdezte, működik-e az autónk, mert ő menne is tovább. Nem érdekelte, hogy megsérült-e valaki, de még egy sajnálom sem hagyta el a száját. Egyfolytában azt hajtogatta, hogy neki dolga van, nem ér rá" - mondta az egyik sofőr a Ripostnak.