Az Instagramon már régóta működik a funkció, amelyben kiválasztható, hogy a történeteket csakis a közeli ismerőseink láthassák. A tapasztalatok alapján a felhasználók nagyon szeretik, hiszen így ők maguk választhatják meg, kinek mit mutassanak meg.

Ezt a funkciót vezetheti be hamarosan a Facebook és az Instagram is. A fejlesztést már tesztelik és nem is maradt titokban, egy felhasználó buktatta le a közösségi oldalt egy Twitter-bejegyzéssel - számolt be róla a Mashable.