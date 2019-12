Tatár Csilla túlságosan óvatos volt első terhessége alatt és inkább a sportról is lemondott, nehogy babájának valami baja legyen. Most viszont már tapasztalt anyukaként sokkal bátrabb: második gyermekével várandós és pocakosan is rendszeresen eljár sportolni.

„Összehasonlíthatatlan a két terhességem. Az elsőnél nem voltam olyan rosszul az elején, mint most. Ezúttal az első tizenkét hét nagyon kemény volt, folyamatosan rosszullétek törtek rám, de nem hagyhattam el magam, hiszen amellett hogy ott van Milán, dolgoztam is. De szerencsére már teljesen jól vagyok, és ellentétben az első terhességemmel, igénylem a mozgást is. (...) A futást abbahagytam, az már nem esik jól a rázkódás miatt, de gyaloglással és ellipszissel ki tudom váltani a kardiót. Emellett úszással és kismamajógával szeretném tartani a kondit. Találtam egy személyi edzőt, aki segít. Ő nemrég szült, két gyermeke van, és tudja, melyek azok a mozgásformák, amelyeket babát várva is lehet csinálni" - nyilatkozta a Blikknek.