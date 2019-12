Bár elsősorban anyukaként tartja számon magát jelenleg Komonyi Zsuzsi énekesnő, elkészült legújabb dala és az ahhoz tartozó videoklip is, valamint gőzerővel készülnek a tavaszi lemezmegjelenésre is. Új külsővel, tele energiával vág bele a munkába az énekesnő.

Komonyi Zsuzsi interjúban mesélt terveiről és a jövőről.

Nem is olyan rég tértél vissza a színpadra kisfiad születése után a reflektorfénybe, és máris itt

a következő kliped. Sokat dolgozol?

Sokat dolgozunk a kollégáimmal, mert tavaszra egy teljesen új nagylemezzel szeretnénk

meglepni a közönséget. Persze, ahogyan említetted, első sorban anyuka vagyok, nekem a

fiam a legfontosabb, de most már belefér az, hogy a zenével is foglalkozzam.

Kockázatos kiesni egy-két évre a körforgásból?

Én is kicsit féltem ettől, de amint a gyermekem megszületett, már nem nagyon

foglalkoztatott a dolog. Visszatérve viszont azt tapasztaltam, hogy továbbra is vár a közönség,

hívnak fellépésekre, kíváncsiak rám. Lehet, hogy ez a kis szünet jót is tett az énekesi

karrieremnek.

Itt az új klip, amiben új frizurával, gyönyörű ruhákban tündökölsz. Mi volt a koncepció?

Nagyon szeretem az elegáns, nőies ruhákat a magánéletben és a színpadon is. Mindig

csodálattal nézem a német Helene Fischer szerepléseit, mert magával ragadó a személyisége

és nagyon közel áll hozzám a stílusa az öltözködésben és a zenében is. Ötleteket és

önbizalmat is merítek az ő munkáiból. Nagyon vártam már, hogy végre legyen egy ilyen bulis

dalom, amiben táncolhatok én is és a közönségem is. Ez most végre elkészült, ráadásul

csodaszép ruhákkal készült számomra a stylist csapat, így egy újabb álmom válhatott valóra.

Van néhány év táncos múltam, ezért a színpadi mozgás nem áll tőlem távol. A klipforgatáson

pillanatok alatt becsatlakoztam a táncosok koreográfiájába, amit szerencsére gyorsan meg is

tanultam, ez pedig a kész klipben is látható.

Klippremier: