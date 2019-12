Nem volt könnyű gyermekkora Tarján Zsófinak, szülei rengeteget dolgoztak, őt pedig zárkózott személyisége miatt nem fogadták be az iskolatársai. A kiközösítésről és arról, hogyan sikerült végül elfogadnia önmagát, Kadarkai Endrének nyilatkozott.

„Az volt a hiba, hogy nem mertem nyitni feléjük. 16 éves voltam, amikor az első igazi barátra tettem szert, aki tényleg a bizalmasom lett, és ő azóta is az. Gyerekkorom sem volt könnyű abból a szempontból, hogy a szüleim nagyon sokat dolgoztak. Apám jelen volt, szeretetben voltunk, de nem volt ott fizikailag. Kétéves voltam, amikor szétköltöztek. Apám mindig próbált adni és a tőle telhető legtöbbet meg is adta. (...) Nagyon sokszor kaptam meg, hogy belőlem semmi nem lesz... A volt barátom is ezt mondta. Vele már nem is nagyon tartom a kapcsolatot. Nagyon sokan lehúztak. Picit más voltam, mint a többiek, visszahúzódóbb voltam, nem voltam divatos, cool... Ma már el tudtam jutni egy olyan szintre, hogy fel tudom vállalni, hogy nem vagyok az. Ma már rendben vagyok ezzel, elfogadtam, hogy kicsit másabb vagyok, mint a többiek."