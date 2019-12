Bár már rég elköltöztek egymástól és külön élik életüket, a mai napig üzenget egymásnak a sajtón keresztül Suzy és Jolly. Nemrég az énekesnő azt nyilatkozta, kislányával, Suzyval teljesen egyedül maradt, neki kell őt eltartania, mert volt férje nem támogatja őket anyagilag.

Kiakadt ezen Jolly, aki a Riposton keresztül üzent volt feleségének.

„Micsoda? Ez egy kamu! Ez abszolút nem igaz. Én most hallok erről először! Egyébként is azt gondolom, hogy ez kettőnkre, Suzyra és rám tartozik. Nem is tudom, hogy kinek mondta ezt, és mikor."