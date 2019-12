Pumped Gabot néhány évvel ezelőtt a Balaton Soundon fedezték fel. A srác azóta egy - saját nevével fémjelzett - realityben is szerepelt, nemrég pedig egy lengyel műsorban volt látható.

Gabo mindig is Adonisz-testalkatáról volt híres, és az utóbbi időben előszeretettel buzdítja követőit, hogy lépjenek a változás útjára. A gyúrós celeb most Instagram-oldalán magyarázta el, hogy lett ilyen álomteste, és sok sikert kívánt azoknak, akik most kezdenek bele az izom építésbe.

"Ez a test naturál. Igen. Neked is sikerülhet ha hiszel benne. Az elme teremtő ereje borzasztóan erős, hatalmas. Képes legyőzni mindent, genetikát, sérülést... Ha meggyőződésed, hogy ez a test csak cuccal érhető el, ha azt mondod: Gabo biztos cuccocik ez cucc nélkül nem lehetséges, számodra ez valóban lehetetlen lesz. Máris vesztettél. Sajnállak. Higyj nekem (nem érdekem senkit átb*szni) ne hallgass másokra. Te is meg tudod csinálni. Álmodd meg az álomtestedet, álmodozz róla minden nap lefekvés előtt, edzés közben, képzeld el hogy már most úgy nézel ki, idővel a tested követni fogja ezt a gondolatot. Tegyél meg érte mindent. Eddz keményen, táplálkozz helyesen, használj megfelelő táplálékkiegészítőket. És soha ne add fel. Sok sikert barátom, 2020 a te éved lesz,b*ssz oda !!"

-biztatja követőit Gabo, aki mindezt egy olyan félmeztelen fotó kíséretében tette közzé, amin példaképe, Zyzz is látható.