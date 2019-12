Megdöbbentő fotók érkeztek Afrikából: a súlyos aszály miatt csaknem teljesen kiszáradt a Zambia és Zimbabwe határán lévő Viktória-vízesés – számolt be róla a Sky News. A szakemberek szerint ez egyértelmű következménye a globális felmelegedésnek.

Míg korábban a környék tele volt zöld növényzettel, most csak a kopár tájat és sziklákat látni, amint épphogy csak csordogál a mederben a víz. Míg korábban messziről lehetett hallani a világörökség részeként nyilvántartott zuhatag robaját, már hangja is alig maradt. Ezzel együtt a hatalmas pára is eltűnt.