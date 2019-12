Brad Pitt a válása óta csak nagyon ritkán nyilatkozott a sajtónak, ám most egyre inkább úgy tűnik, hogy kezd visszatérni: múlt héten egy interjúban beszélt arról, hogy volt felesége, Angelina Jolie miatt kezdett el inni, most pedig egy másik amerikai lapnak kifejtette, mi igaz azokból a pletykák, amelyeket az elmúlt hónapokban terjesztettek róla. Tudniillik több nővel is összeboronálták. Ő azonban tagadja azt, hogy bármi történt volna közte és az említett hölgyek között.

„Nem is tudom, hány nővel hoztak össze az elmúlt 2-3 évben, de ezekből semmi nem igaz" – idézi Brad Pitt szavait a Harper's Bazaar.