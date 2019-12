Szeptember végén leégett egy 7 gyermekes család háza, és mindenük odalett, a ruháik, a bútoraik, a papírjaik és minden pénzük. Most egy pici lakásban élnek, de nemsokára el kell hagyniuk az ideiglenes otthonukat. Judit és párja a leégett házat megpróbálják újra lakhatóvá tenni, de szükségük lenne támogatásra. Amellett hogy dolgoznak, maradék idejükben próbálják a régi házukat rendbe hozni, a gyerekek ruháztatását, iskoláztatását is meg kell oldaniuk. Arra kérünk Titeket, hogy ha megtehetitek és úgy gondoljátok, akkor segítsetek, hogy ennek a hétgyermekes családnak is boldog karácsonya és jövője legyen: Várkonyi Judit, Erste bank Zrt: 11668008-55867301-68000005 – olvasható Sebestyén Balázs posztjában.