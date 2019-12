Mérő Péter egyik csodás ruháját szerezte meg Miklósa Erika 175 ezer forintért, de jó oka volt rá: jótékony célra fordítják az így befolyt összeget, ugyanis a különleges ruha a Jónak lenni jó kampányában került eladásra. A pénzzel a koraszülöttmentéssel foglalkozó Peter Cerny Alapítványt támogatják.

"Nagyon szeretem Péter ruháit. Azt viszont csak a mostani kampányból tudtam meg, hogy koraszülött volt ő is, ezért is jött szívből az adománya. Ez meghatott, túl azon, hogy azt is gondolom: a koraszülöttek és a megmentőik is a mi hőseink. Egyébként ezt a ruhát veszem föl karácsonykor" - mondta a Blikknek Miklósa Erika.