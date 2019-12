Egyáltalán nem lehetetlen. A múlt hétvégén többek életében is fordulatot hozott a lottósorsolás, hiszen ketten is eltalálták mind a 6 nyerőszámot a Hatoslottón, így 23 hét halmozódás után a játék történetének második legnagyobb nyereményén, összesen 2,102 milliárd forinton osztozhattak a szerencsés játékosok.

Az Ötöslottón azonban ennél is régebben – legutóbb 24 hete – tippelték meg helyesen az 5 nyerőszámot, így e hét szombaton 3 milliárd forintos főnyeremény várja a játékosokat.

Az Ötöslottó 20 éve, egy októberi szombaton tett először milliárdossá egy szerencsés játékost. Az egyedüli nyertes nyereménye közel 1,1 milliárd forint volt, amelyet érdekes módon nem kísért kiemelt médiafigyelem, mert bár az ország lottólázban égett, leginkább egy új lottójáték, a Skandináv lottó elindulása miatt.

Az Ötöslottó több mint 60 éves története során számos más érdekes számadattal is találkozhattunk. Ilyen például az 1990-es év, amelyhez azóta is több rekord kapcsolódik. Többek között ebben az esztendőben született az egyetlen sorsoláson elért legtöbb telitalálatos szelvény (13 darab), de a legnagyobb heti forgalom, több mint 21 millió feladott alapjáték is ehhez az évhez kapcsolódik.

Érdemes tehát ezen a héten is lottózni, hiszen akár az Ötöslottó giganyereménye is bekerülhet egy szerencsés játékos karácsonyfája alá.