Esztivel túl azon, hogy kollégák vagyunk, a legjobb barátaim egyikének mondhatom. Büszke vagyok rá és az ő sikerei engem is boldoggá tesznek – ezzel a gondolattal osztotta meg közösségi oldalán Kertész Iván a "Véletlen" című, fülledt hangulatú Fazekas Eszter klipet.

Bizonyára átérzi Iván maximálisan azt, hogy mit is érezhet most pályatársa, ugyanis Ő is átélte már mondhatni mindezt 2018 februárjában, amikoris megjelent az első saját dala. Azóta pedig már egy kizárólag saját dalokból álló album boldog tulajdonosa is.