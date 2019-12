Amy Schumer május elején adott életet első gyermekének, Gene-nek. A színésznő most egy évösszegző fotómontázst tett közzé, amiben egy-egy pikáns fotó is helyet kapott.

Az amerikai színésznő és humorista önmagához híven ezúttal is őszintén, mindenféle retus nélkül osztott meg magáról fotókat a közösségi oldalán. A komika kilenc fotót választott, melyek meghatározták a 2019-es évét.

A montázshoz Amy annyit fűzött, hogy "Ez egy nagyon jó év volt."

A magánjellegű képeken nemcsak az újszülött Gene babát láthatjuk, de Amy fenekét is. A magánjellegű fotók közé bekerült egy forgatáson készült kép is: ez a jövőre érkező, The Humans című dráma, amely Beanie Feldstein, June Squibb és Richard Jenkins társaságában készült, tájékoztat a People. A különleges képet alig egy nap alatt már több mint 400 ezren kedvelték.