Idén is sok híresség talált párra: Pintér Tibort és Puskás Petit is eltalálta Ámor nyila.

Dallos Bogi és Puskás PetiSokáig csak pletykáltak Bogi és Peti kapcsolatáról, de végül felvállalták szerelmüket a zenészek. Nem is tagadhatták volna tovább, hiszen többen is látták őket meghitten ölelkezni. A szerelmesek egy-egy közös fotóval és egy mindent eláruló piros szívvel erősítették meg a hírt.



Pintér Tibor és Ilyés JenniferPintér Tibornak nemcsak új otthont, de új szerelmet is hozott a 2019-es év. Rubos Fridával való szakítása után hamar rátalált a szerelem egy kolléganője személyében. Ilyés Jennifer ismerős lehet az X-Faktort nézőknek, ugyanis a 23 éves lány a 2014-es tehetségkutatóban a döntőig menetelt.



Hosszú Katinka és Gelencsér MátéHosszú Katinka és szerelme közös nyaralásuk alatt buktak le, így már felesleges volt tovább titkolni a kapcsolatukat. Azóta sok közös fotót osztottak meg közösségi oldalaikon, úgy tűnik, hatalmas köztük az összhang.



Kárpáti Rebeka és Frohner FerencA műsorvezető néhány hónapig volt szingli csupán, miután felbontotta vőlegényével az eljegyzését. Gyorsan rátalált az újabb szerelem. A szerencsés úriember nem más, mint a 28 éves Frohner Ferenc sztárfodrász. A fiatalok egy forgatáson ismerkedtek meg.



Jolly és Szuperák BarbaraJolly és Suzy kapcsolata véget ért, de az énekesnek nem kellett sok idő, hogy új párra találjon. Nem sokkal a szakítás híre után máris közös fotót posztolt a fiatal Barbarával, akivel azóta is egy párt alkotnak, habár ők is szakítottak egyszer, hiszen Jolly még egyszer megpróbálta Suzyval.



Tóth Vera és Pauli ZoltánAz énekesnő januárban nyilatkozott először arról, hogy ismét szerelmes. "Érdekes véletlenek sora volt, ahogy mi egymásra találtunk" - mondta akkor Vera. Azóta nagyon sok közös fotót láthattunk az Instagram-oldalán Pauli Zoltán séffel.



Ábel Anita és Roberto FavarA színésznőnek sem kellett sokat várnia válása után, hogy rátaláljon a szerelem. Ábel Anita májusban mutatta meg párját a rajongóknak, egy közös fotót posztolt Robertóval, amiből azóta bőven lehet látni a közösségi oldalaikon.



Demcsák Zsuzsa és KrishanDemcsák Zsuzsa az Ázsia Expressz második részének forgatása alatt ismerkedett meg indiai párjával, Krishannal. A szerelmesek egyből tudták, hogy az egymás iránti érzéseik nagyon komolyak, ezért azon vannak, hogy mihamarabb hivatalosan is összeköthessék az életüket.