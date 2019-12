Oláh Gergő is megtapasztalta, milyen a nélkülözés, ezért amikor tud, segít másoknak. Erre bzdítja követőit is.

Oláh Gergő gyermekként sokat nélkülözött, és ezt most, hogy már szerencsére ilyen gondokkal nem kell megküzdenie sem feledi. Ezért igyekszik segíteni másoknak, akik még nem tudhatják maguk mögött a nehéz időszakot. Adakozással fejezi be és kezdi az évet, és erre buzdítja követőit is.

"Sziasztok! Végre mi is tudtunk időd szakítani a vásárlásra! Mi 15 család részére vásároltunk be, és mi már utaltunk is! Annyira jó érzés volt! Van ám még időd neked is, aki megteheted, hogy adj! Január 3-ig jöhet bármi, bármennyi, kevés, kicsi, sok, rengeteg! Remélem felbuzdul a Ti szívetek is, hogy ADÁSSAL kezdjétek az évet! Ettől jobb dologgal nem tudod kezdeni!" - írta posztjában Gergő.