Mint arról korábban beszámoltunk, megállapodott gyermekük felügyeleti jogáról L. L. Junior és volt párja, Hopp Csilla. A Blikk azonban azt írja, a megállapodás, miszerint heti váltásban nevelik Lacikát, csupán a két fél között történt meg, a bíróság egyelőre ezt nem hagyta jóvá. A tárgyalásra január 28-án kerül sor, és a szülők bíznak abban, hogy minél hamarabb jogerőssé válik a döntés és nyugalom lesz a családban.

„Korábban voltak hullámvölgyek a két fél kapcsolatában, ám mostanra helyreállt a béke. Amióta megállapodtak a heti váltásban és az ünnepnapok elosztásában, nincs gond. A karácsony is békésen telt, mind a két szülővel tudott időt tölteni a kisfiú december 24-én, ahogyan azóta is. A szülők is rugalmasak, alkalmazkodnak egymáshoz" - mondta Csilla jogi képviselője, dr. Horváth B. Gábor.