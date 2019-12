Tim O'Donovan, a királyi család aktivitását 1979 óta, vagyis éppen negyven éve minden esztendőben részletesen összegző műkedvelő statisztikus az idén is összeállította kimutatását az udvar hivatalos közlönye, a Court Circular adatai alapján a The Times című tekintélyes konzervatív brit napilap számára.

A hétfőn ismertetett összesítés szerint a királyi család az idén összesen 3567 - vagyis naponta átlagosan csaknem tíz - hivatalos programot teljesített.Az uralkodó 99. évében járó férje, Fülöp edinburghi herceg, aki korábban a legaktívabb családtagok között volt, immár két éve visszavonult a közéleti szerepléstől, így ő nem szerepel a statisztikai adatsorban.

Az új lista szerint II. Erzsébet királynő - aki februárban kezdi uralkodásának 69. évét, áprilisban pedig 94. születésnapját ünnepli - az idén összesen 295 hivatalos eseményen jelent meg.Ő az egyetlen azonban a királyi család magas rangú aktív tagjai közül, aki csak hazai programokon vett részt, ugyanis már évekkel ezelőtt felhagyott a külföldi utazásokkal, és főleg a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség távoli népeivel fenntartott kapcsolatok ápolását bízza gyermekeire, illetve unokáira.



Az idén Károly trónörökös, a királynő és Fülöp herceg 71 esztendős elsőszülött fia és Károly húga, Anna hercegnő, a királyi pár egyetlen leánygyermeke volt a legszorgalmasabb. Károly herceg 521 programot teljesített, közülük 148-at külföldön.

Anna hercegnő 506 hivatalos eseményen képviselte a királyi családot, ebből 53 volt a külföldi programok száma.

Vilmos herceg, Károly és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia - aki majdan maga is az Egyesült Királyság uralkodója lesz - az idén 166 hazai és 54 külföldi hivatalos programot teljesített.

Vilmos öccse, Harry herceg 201 hivatalos eseményen vett részt, 93 alkalommal külföldön.

András yorki herceg, a királynő harmadik gyermeke a hétfői statisztika szerint az idén 190 hazai és 84 külföldi programon képviselte a királyi családot, de ez egyelőre minden bizonnyal hivatalos megbízatásainak végét is jelzi. Az udvar ugyanis már a múlt hónapban bejelentette, hogy az 59 éves herceg visszavonul a brit királyi család magas rangú tagjaként végzett közéleti tevékenységétől.

Ennek előzményeként András - aki jelenleg a nyolcadik a brit trónutódlási sorban - óriási hazai és nemzetközi botrányt kavaró interjúban igyekezett magyarázni kapcsolatát egy elítélt szexuális bűnözővel, az amerikai Jeffrey Epsteinnel, aki a börtönt is megjárta fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt. Epsteint a nyáron ismét őrizetbe vették hasonló vádakkal, de augusztusban öngyilkosságot követett el börtöncellájában.

Szexuális üzelmeinek egyik volt áldozata, a jelenleg 35 éves floridai Virginia Giuffre - akkori nevén Virginia Roberts - szerint Epstein 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel.

A nő 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.

András herceg a BBC televíziónak adott, novemberben közvetített interjúban kategorikusan tagadta, hogy valaha is szexuális kapcsolata lett volna Virginia Roberts-Giuffre-val, sőt kijelentette: arra sem emlékszik, hogy egyáltalán találkozott volna vele.

A brit uralkodó fia tagadta azt is, hogy bármit tudott volna Epstein bűncselekményeiről, mielőtt a néhai mágnást elítélték e bűncselekmények miatt.

A herceg udvari forrásokból származó nem hivatalos médiaértesülések szerint azért egyezett bele a BBC-interjúba, hogy tisztázza magát a hosszú évek óta parázsló ügyben. Széles körben cinikusnak ítélt kijelentései azonban pontosan az ellenkező hatást érték el: az interjú egyre nagyobbra dagadó botrányt kavart, és András közéleti szereplőként betöltött státusa végül tarthatatlanná vált - írja az MTI.