Sharon Stone maga számolt be arról, hogy regisztrált egy társkeresőre, és arról is, hogy letiltották az oldalról.

Sharon Stone regisztrált egy társkereső oldalra, de sajnos nem válogathatott sokáig a férfiak között, ugyanis nagyon gyorsan törölték a profilját. Erről a színésznő maga számolt be, és az is kiderült, miért "nem látják ott szívesen". Rengeteg felhasználó jelentette a profilt, mert azt gondolták, ez nem lehet az igai Sharon Stone. A színésznő Instagram-oldalán számolt be az esetről, és hozzátette, szeretné, ha nem zárnák ki őt.