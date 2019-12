Január másodikán immár 19 éve lesz annak, hogy elhunyt Zámbó Jimmy. Az énekes családja azóta gyászol, még a nagyobb ünnepek sem telnek felhőtlenül a fájdalmas emlék miatt. Most viszont úgy döntöttek a rokonok, erőt vesznek magukon és idén először végre tényleg jól érzik magukat az év utolsó éjszakáján és hatalmas bulit szerveznek.

„Számunkra Jimmyke halála óta nem ünnep sem a karácsony, sem a szilveszter, ami gondolom érthető... Ugyanakkor arra is rájöttünk az elmúlt 19 év után, hogy a fájdalmunk nem enyhül, hiába mondják sokan, hogy az idő minden sebet begyógyít. Számunkra, amíg élünk fájdalmas lesz az év utolsó két hete, ahogyan az összes többi is, hiszen bármerre is járunk, az emberek mindenhol Jimmyről beszélnek nekünk. Így eldöntöttük, hogy megrázzuk magunkat és megpróbáljuk úgy elbúcsúztatni az óévet, ahogyan tettük annak idején, amikor a testvérünk még velünk ünnepelt" – nyilatkozta Zámbó Árpy a Ripostnak.