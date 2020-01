Tragikusan végződött az év Jenji Kohan ismert rendező számára, akinek a neve olyan sorozatokhoz fűződik, mint a Nancy ül a fűben és az Orange Is the New Black. A nő 20 éves fia, Charlie Noxon ugyanis síbalesetben elhunyt. A fiú a CNN közlése szerint apjával és két rokonával pihent a Utah állambeli Park Cityben, ott történt a síbaleset. Hiába érkezett gyorsan a szakszerű segítség, Charlie életét már nem tudták megmenteni.