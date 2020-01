Tom Hanks ismét bebizonyította, hoy ő a legcukibb hollywoodi híresség. A színész életműdíjat vehetett át 77. Golden Globe-gálán, köszönőbeszédét azonban nem tudta végigmondani. Elsírta magát, és könnyek között dicsérte családját a támogatásukért, akik az első sorban ülve hallgatták végig a színészt.

"Áldott a férfi egy olyan családdal, amilyen előttem ül most. A feleséggel, aki fantasztikus minden lehetséges módon, aki megtanította nekem, mi a szerelem. Öt gyermek, akik bátrabbak, erősebbek és bölcsebbek, mint az öregek" - mondta Tom.