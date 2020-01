Adu László Dániel a Kihívók csapatát erősíti az Exatlon Hungary új évadában. A szobafestő-mázolóként dolgozó férfi elárulta, nem volt könnyű gyermekkora. Gyermekotthonban nőtt fel, és kevésen múlt, hogy ne váljék belőle is bűnöző.

„Anyukám otthagyott a kórházban, az összes testvéremről lemondott. Éltem gyermekotthonban, nevelőszülőknél, a testvéreimmel és egyedül is. Az összes bátyám volt már börtönben, és a nővérem sem olyan életet él, amelyet követnék, nem is jó a viszonyom velük. (...) A testvérem miatt megkörnyékeztek engem is, el is indultam a rossz úton, loptam, hülyeségeket csináltam, de végül valami láthatatlan erő vagy isteni sugallat visszatartott. Ha ez nincs, ma börtönben lennék vagy koporsóban" – idézi a Blikk a játékos szavait a TV2 műsorából.