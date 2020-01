Gesztesi Károlyt annak idején egy tragikus halál ébresztette rá arra, hogy lassítania kell. Az interjú akkor nem jelent meg, most azonban kikerült.

Gesztesi Károly néhány nappal azután, hogy 2008 nyarán megállt az olimpiai bajnok kenus, Kolonics György szíve interjút adott azért, mert ez a tragikus esemény őt is megijesztette, és ráébresztette arra, hogy rossz úton halad. Valamiért akkor nem jelentek meg a színész szavai, a Best Magazin azonban most lehozta az interjút, amelyben a színész arról vall, lassítania kell, ha látni akarja a gyermekeit felnőni.

„Figyelmetlen voltam és elrepedt az egyik lábujjam. Én nem vagyok az a típus, akivel ilyen balesetek történnek. Ezek jelzések: Karcsi, állj le! Rengeteget dolgozom, keveset pihenek. De mi értelme mindennek, ha utána nem látom majd felnőni a gyerekeimet? A lányom még csak kétéves lesz, szeretnék ott lenni, amikor leérettségizik, amikor férjhez megy. Vagy agyvérzést fogok kapni, vagy infarktust. Rájöttem, ez nem mehet így tovább! Inkább keressek kevesebbet, de véget kell vetnem az öngyilkos rohanásnak!" – mondta a Bestnek annak idején.