Vajna Timi is részt vett a Golden Globe-díjátadón Návai Anikónak köszönhetően. Az özvegy Vastag Csabának árulta el, milyen érzéseket kelt benne, hogy ott lehet egy ilyen eseményen.

„Ma este csak élvezem a hangulatot, és gondolok Andyre, mert igazából ő vezetett be ide, meg Anikó. Szerintem utoljára vagyok most itt, jó lesz egy picit nosztalgiázni" – mondta Timi.