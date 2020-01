Zámbó Jimmyért rajongtak a nők, de csak egyetlen egy volt, aki a házasságát is veszélyeztette: Háfra Mari.

Zámbó Jimmy mindig nagy kísértésben élt, és olykor engedett is a csábításnak. Egy szerelem volt azonban csak, amely a házasságát is veszélyeztette: Háfra Mari modell iránti érzelmei. A nőt Rácz Kati dzsesszénekesnő mutatta be Jimmynek.

"Mari a barátnőm volt, gyönyörű lány, az egyik legfelkapottabb modell. Jimmy akkor még se gazdag, se ismert nem volt, de amikor meghallották énekelni, a legszebb nők, így Mari is, belebolondultak. Eleinte sokat beszélgettek, és ebből hatalmas szerelem bontakozott ki, Jimmy a feleségétől költözött el Marihoz" - elevenítette fel a régi időket Rácz Kati a Blikknek.

Jimmy érte még a várandós feleségét is otthagyta, és nem is csinált titkot abból, hogy Háfra Mari és közte milyen kapcsolat van. Az egész szakma tudott róla.