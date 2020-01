A Terápia és a Drakulics elvtárs sztárja, Nagy Zsolt őszinte interjút adott a Meglepetés magazinnak. Elárulta, gyermekkora nem volt könnyű, édesapja gyakran ivott és olyankor előfordult, hogy kezet emelt rá és édesanyjára.

„Volt, hogy télen, a hóban, egy szál zokniban szaladtam át anyukámmal együtt a falun, hogy mentsük a bőrünket. Gyerekként gyakori volt bennem a félelem és a reménytelenség érzése, a biztonságot csak édesanyám jelentette, aki a sok baja ellenére is próbált óvni, és támogatni az álmaimban. (...) Bevallom, én is küzdök az alkohollal. Van, hogy belefáradok a munkába, a családdal kapcsolatos ügyekbe, kiégettnek és szeretetre képtelennek érzem magam. Olyankor a legkönnyebb inni, mert az kiüti az agyam. Gyanítom, apámnál is így működött ez, de ő nem volt elég erős, hogy ellenálljon. Én ilyenkor arra gondolok, a feleségem, Kata és a gyerekeim sokkal fontosabbak annál, hogy szétessem" - árulta el a négygyermekes színész.