Nemcsak Vasvári Vivien, de a luxus feleség egész családja elkíséri őt az imádságra. Vivien szerint a vallás nagyon fontos, valódi kapaszkodó az életben, amivel könnyebben képes leküzdeni minden akadályt.

„Ortodox vallású vagyok. Minden vasárnap járok templomba a gyerekeket is viszem magammal, mivel ők is ortodox keresztények. Nekem ez fontos és szeretném, ha a gyerekeim életébe is fontos szerepet töltene majd be a vallás és a templom látogatás. Nálunk ez már családi hagyomány. A templomban mindig megnyugszom és feltöltődöm. Erőt merítek a mindennapokhoz" – mondta az anyuka a Ripostnak.