Már kilenc éve annak, hogy összejött Zámbó Krisztián és szerelme. Zámbó Jimmy fia tavaly nyáron meg is kérte Zsuzsi kezét, és már csak az volt a kérdés, mikor tartják a nagy napot. Az énekes most a Ripostnak elárulta: a jövő évben erre is sor kerül. Már alig várják, hogy kimondják egymásnak a boldogító igent és biztosan hatalmas lagzit csapnak.

„Jövő tavasszal állunk majd oltár elé! Egyelőre az áprilisi időpontban gondolkozunk, de még nem tűztük ki a pontos dátumot. A ceremóniát egy kis kápolnában képzeljük el, ott szeretném Zsuzsival kimondani az igent. A helyszín választásnál egyébként fontos szempont, hogy nem akarunk bezárt térben ünnepelni, így ha a szertartás majd véget ér, a szabad ég alatt szeretnénk folytatni a lagzit. Egyet azonban biztosan tudok, a meghívókat nagy számban kell legyártani, mert világgá szeretném kürtölni a szerelmünket."