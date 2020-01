Baukó Éva remek formában van, és tesz is érte: nemrég megfogadta, hogy ezentúl a mindennapjai része lesz a rendszeres testmozgás. Csodás alakját és formás idomait most meg is mutatta a követőinek.

A közösségi oldalára feltöltött fotóján egy szál fehérneműben pózol, ezzel a képpel kívánt mindenkinek szép napot.