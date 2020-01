Gelencsér Timi kislány kora óta szeretett volna műsorvezető lenni. Az egykori szépségkirálynő egészen Amerikáig utazott, hogy színészetet tanulhasson. Bár a színészetet továbbra is elkerüli, riporterként már bizonyított.

"Boldog vagyok, amiért újra részt vehetek a műsorban, és kifejezetten izgatott vagyok, amiért most egy új feladat vár rám...Szerintem hasznos feladatot kaptam, és remélem, hogy sokat segítek majd azoknak, akik egy nehéz pálya után éppen beértek a célba..."

-mondta Timi a Hot! magazinnak.

Az egykori szépségkirálynő arról is beszélt, hogy tavaly neki is sokat segített volna, ha elmondhatja érzéseit valakinek. Kiderült, az Exatlon Hungary első évadában volt, hogy őt is baleset érte.

"Az egyik merülésnél beüötttem a fejemet, és néhány másodpercre elvesztettem az eszméletemet. Ezt akkor nem tudtam megbeszélni senkivel, pedig kisebb traumaként éltem meg... "