Az előnyjáték alkalmával nem sikerült kiegyenlítenie Kocsis Alexandra fitnesz világbajnoknak, aki nagyon a szívére vette a vereséget.

„Nagyon rossz most, hogy nem sikerült kiegyenlítenem egy ilyen fontos napon. Rettenetes érzés, nem ment a totem dobás, ami iszonyúan bánt, közöm nem volt hozzá... Ilyenkor senki nem tud megvigasztalni, inkább szeretek elvonulni, magamban rendezni a dolgokat, végig gondolni. Utána a csapattal úgyis átbeszéljük, kivesézzük a történéseket, és tudom, ott lesznek mellettem egytől egyig. A csapattal kapcsolatban nincs semmi olyan frusztrációm, hogy ne kedvelnének, de nem feltétlenül érdeklődőek, nyilván játszani jöttek ők is, meg én is. Ez egy verseny, nem azért jöttünk, hogy legjobb barátokat keressünk, viszont ők már összeszoktak, és nehezebben fogadnak be egy új embert"