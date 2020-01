Hamarosan debütál az Én, Iphigénia, Eke Angéla monoelőadása a Radnóti Tesla Laborban. A 33 éves színésznőnek ez az első önálló estje, és már nagyon várja, hogy a közönség is láthassa. A Femcafénak most azt is elmesélte, milyen üzenete van a darabnak.

„A darab munkacíme az volt, hogy Iphigénia továbblép. Ez egy továbblépés-történet, a főszereplő összegez valamit, értelmez, majd újragondol. Azt szeretnénk vele üzenni, hogy mindenkivel történhetnek olyan traumák vagy rossz események, amik miatt sokszor haragszunk, csalódottak vagyunk, de akkor tesszük magunknak a legjobbat, ha megpróbáljuk feldolgozni elengedni és egész egyszerűen békével továbblépünk. Ha pedig nem megy - erre is van példa a verziók közt - akkor vállaljuk be azt is. Én is ezt teszem, Iphigénia is, és reményeink szerint mindenki más is, akit megszólít ez az előadás."