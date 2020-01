Dér Heni és párja, a Konyhafőnök korábbi versenyzője eddig nem posztoltak közös képeket, de az énekesnő most kivételt tett. Instagram-oldalán tett közzé egy fotót szerelmével, habár Bakos Gergely arca nem látható. Heni azt is leírta, eddig miért tartózkodtak a felvételek posztolásától: nem kívántak kirakatban élni. "Már hetek óta várjuk a pihi időszakot, és bár nagyon keveset aludtunk, de az arcomon már most látszik az öröm, hogy kikapcsolódhatunk!! Az első közös képet is megkaphatjátok hamarosan, eddig szándékosan nem posztoltunk, mert mi ketten éltük meg a közös pillanatainkat és nem kívántunk kirakatban élni... nem véletlenül..." - írta a fotó mellé Heni, amelyet IDE kattintva nézhetsz meg.